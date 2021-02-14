Z Архив новостей новости
5 0 6 0
15:06, 14 февраля 2021

Сегодня на Чемпионате мира по биатлону в Словении пройдут гонки преследования

У российских спортсменов, неудачно выступивших в спринтах, шансов на награды немного.

Первыми на старт пасьюта выйдут сегодня мужчины. В стартовом протоколе четверо россиян. Лучший из них – Эдуард Латыпов –начнет гонку 10-м с 30 секундным отставанием от лидера – шведа Пансилуомы. Отыграть такой гандикап и претендовать на награды можно только при идеальной стрельбе. Отставания остальных россиян, включая нашего лидера Александра Логинова, больше минуты. Главный же претендент на победу сегодня – Йоханес Бе. Норвежец показывает в Поклюйке феноменальную скорость. Мужская гонка преследования начнется в 15.30.

Следом на старт пасьюта выйдут женщины. Здесь перспективы отечественного биатлона и вовсе близки к нулю. Лучшая из россиянок – Ирина Казакевич – уйдет в гонку с отставанием в минуту и 20 секунд. Спортсменка, дебютировавшая на соревнованиях столь высокого уровня, оказалась по итогам спринта единственной, кому удалось удалось попасть в первую 20-ку. Добавим, что обе гонки покажет в прямом эфире телеканал МАТЧ ТВ.

Добавим, что со следующей недели на трибуны в Поклюке могут вернуться болельщики. В Оргкомитете чемпионата мира сообщили, что это будут медики, которых таким образом хотят поощрить за усилия в борьбе с коронавирусом. Билеты для них будут бесплатными.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 12 февраля Поздравить…

5 254 6 5676 12.02
Блоги

Рожденные 8 февраля Поздравить…

5 300 6 7011 08.02
Блоги

Сергей Митрохин: Критика Явлинского в адрес Навального – всего лишь одно из мнений, существующее внутри «Яблока» Цитата Явлинского вырвана из контекста. «Яблоко» выступает за освобождение Навального. Мы считаем приговор вынесен ему политическим, репрессивным…

5 230 6 53784 07.02
Новости

Российский президент увидел развал системы здравоохранения на Западе Владимир Путин отметил, что мобилизация системы здравоохранения и промышленности в России в период пандемии оказалась «несравнимо выше»...

5 105 6 10426
Блоги

Алексей Мельников публицист

С фонарем в прекрасную Россию Формы «лидерства протеста» за прошедший месяц впечатляют…

5 332 6 33086 10.02
Блоги

Владимир Путин: Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что Главный редактор RT напомнила главе государства, что в 2014 году в Донбассе была «русская весна» и спросила, не пора ли наступить «русскому лету»...

5 214 6 22077 10:51
Новости

Роскомнадзор начал блокировать сайты СМИ за публикации о флэшмобе, который должен пройти сегодня В частности, претензии возникли в адрес интернет-журнала «Спектр»...

5 47 6 5147
Новости

Владимир Путин пообещал, что Россия не бросит Донбасс Выступая на закрытой встрече с главными редакторами СМИ, которая прошла в начале недели, президент сказал, что прежде чем принять какое-то решение, нужно подумать о последствиях…

5 175 6 19452
Блоги

Карина Орлова журналист

Конгресс против Джокера: в Сенате начинается второй процесс импичмента Трампу Демократы намерены показывать многочисленные видео событий 6 января и подробно разобрать речь Трампа на митинге в тот день…

5 154 6 17856 09.02
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова официальный представитель МИД России

За всеми людьми, которые сейчас называют себя оппозиционерами, призывают к незаконным акциям, мы видим стоящих, так сказать, западных кураторов — назовите как хотите…

5 195 6 25164 10.02
#слушать 38:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

Президент России не исключил отключения иностранных интернет-сервисов в случае враждебных действий Владимир Путин заверил что власти не будут искусственно создавать проблемы пользователям, но отреагируют на «неприкрытые» атаки извне на Россию…

5 42 6 7051
Блоги

Николай Рыбаков председатель партии «Яблоко»

Мы не отступим Мы не приемлем травлю, злобу и агрессию, развернувшиеся в публичном пространстве в отношении Г.А. Явлинского и Партии «ЯБЛОКО»...

5 230 6 39016 11.02
Голосование
Нужно ли исключить Явлинского из партии?
5 115 6 19399 08.02
Блоги

Павел Арзамасцев журналист, член КПРФ

Явление Явлинского народу – а, что, неплохо, Григорий Ляксеевич! Но очередной выход Явлинского к народу, ИМХО, оказался весьма, весьма неплох!..

5 53 6 9346 10.02
Блоги

Михаил Таратута журналист

Посмотрим, что скажет Трамп Не знаю уж какие цели преследует руководство Демпартии, затеяв всю эту историю с импичментом, когда прекрасно понимает, что в Сенате не наберет необходимых 17 перебежчиков из числа сенаторов — республиканцев…

5 63 6 11043 10.02
Интервью Цена Победы

Олег Будницкий гость: Олег Будницкий доктор исторических наук

Еще раз о Зое Космодемьянской 3400668

5 50 6 9003 13.02
#слушать 51:10 ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Foreign Policy: Сторонники Владимира Путина готовятся к его неизбежному уходу с политической сцены «Российское руководство стремится установить долгосрочную политическую стабильность, которая не позволит следующим лидерам страны нарушать созданный ими баланс», — пишет издание…

5 23 6 141291
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Есть огромное преимущество у диктатуры: ее бесполезно бояться. Ты можешь быть кем угодно — аполитичным модельером, парикмахером. К тебе все равно придут. Ты можешь быть глухонемым – тебя все равно осудят за скандирование…

5 76 6 119550 10.02
#слушать 53:08 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Нужно ли исключить Явлинского из партии?
5 115 6 19327 08.02
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Открытое письмо Григорию Алексеевичу Явлинскому Речь о жизни и смерти гражданина России, политика Алексея Навального, отравление которого является не «странным», а страшным, а его смелое возвращение в Россию вернуло в нашу страну публичную политику…

5 349 6 192383 08.02
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Наповал #24: Навальный — у него получилось Наповал #24: Навальный — у него получилось Доносы, обыски, пытки, ГУЛАГ, Зоя — лицо режима и прозрение…

5 148 6 82814 08.02
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9002878
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4811778

Сегодня в эфире