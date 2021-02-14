Сегодня на Чемпионате мира по биатлону в Словении пройдут гонки преследования

У российских спортсменов, неудачно выступивших в спринтах, шансов на награды немного.

Первыми на старт пасьюта выйдут сегодня мужчины. В стартовом протоколе четверо россиян. Лучший из них – Эдуард Латыпов –начнет гонку 10-м с 30 секундным отставанием от лидера – шведа Пансилуомы. Отыграть такой гандикап и претендовать на награды можно только при идеальной стрельбе. Отставания остальных россиян, включая нашего лидера Александра Логинова, больше минуты. Главный же претендент на победу сегодня – Йоханес Бе. Норвежец показывает в Поклюйке феноменальную скорость. Мужская гонка преследования начнется в 15.30.

Следом на старт пасьюта выйдут женщины. Здесь перспективы отечественного биатлона и вовсе близки к нулю. Лучшая из россиянок – Ирина Казакевич – уйдет в гонку с отставанием в минуту и 20 секунд. Спортсменка, дебютировавшая на соревнованиях столь высокого уровня, оказалась по итогам спринта единственной, кому удалось удалось попасть в первую 20-ку. Добавим, что обе гонки покажет в прямом эфире телеканал МАТЧ ТВ.

Добавим, что со следующей недели на трибуны в Поклюке могут вернуться болельщики. В Оргкомитете чемпионата мира сообщили, что это будут медики, которых таким образом хотят поощрить за усилия в борьбе с коронавирусом. Билеты для них будут бесплатными.