На Старом Арбате в Москве женщины выстроились в «цепь солидарности» в поддержку Юлии Навальной и политзаключенных

В центре Москве более 200 человек собралось на акции в поддержку женщин-политзаключенных собралось, — сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

К этой минуте у памятника Пушкину и Гончаровой собралось более 200 участниц акции солидарности с Юлией Навальной. Некоторые участницы акции покидают цепь, но она достаточно многочисленна.

Полиции на месте проведения акции практически нет. Лозунгов крайне мало, в основном: «Свободу политзаключенным» и «Любовь сильнее страха».

Организатор акции – поэтесса и художница Дарья Серенко – предложила выстроиться в «цепь солидарности и любви», как это делают активистки в Белоруссии. Она добавила, что таким образом хочет выразить солидарность с теми, кто «проводит дни в судах, полицейских автобусах и спецприемниках».

Между тем сегодня же соратники Алексея Навального организуют флэшмоб в поддержку арестованного политика. На Дальнем Востоке акция уже прошла.

Жители Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска и Владивостока публиковали свои фото— и видеоотчеты в социальной сети Инстаграмм с пометкой #ЛюбовьСильнееСтраха. Судя по постам, акция была немногочисленной. В основном, участники зажигали свечи и новогодние гирлянды и выкладывали их в форме сердца. Также многие включали фонарики на своих телефонах.

При этом, по сообщениям корреспондентов местных СМИ, никакого усиления со стороны силовых структур не наблюдалось. О задержании участников также не сообщалось.

Ранее на официальной странице Правительства Приморского края в Инстраграме была анонсирована акция «Любовь сильнее страха». Однако позднее модераторы внесли изменение в название, оставив более короткий вариант «Любовь сильнее». Согласно описанию, планировался запуск фонариков в небо с семи точек в краевой столице.

Вместе с тем, ранее сотрудники томского штаба политика Алексея Навального получили предупреждение о недопустимости «осуществления экстремистской деятельности» КЦ и проведения акции в поддержку оппозиционера.

К этому моменту в Инстаграме насчитывается около 2 тысяч публикаций с хэштегом #любовьсильнеестраха.