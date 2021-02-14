В Петербурге более 60 участниц собрались на акции в поддержку женщин-политзаключенных, — сообщил журналист радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге Марк Нуждин.

Более 60 участниц вышли на Воскресенскую набережную Санкт-Петербурга к памятнику жертвам политических репрессий. Они выстроились в линию, в руках у каждой красный цветок, на многих красные предметы одежды. Это символизирует солидарность с жертвами политических репрессий. Все участницы выстроившись в линию, держат белую ленту. Также они передают листы бумаги, читая стихи Анны Ахматовой, посвященные политическим репрессиям.

На месте проведения акции полиции, по словам журналиста, не видно. Много журналистов.

Организатор акции – поэтесса и художница Дарья Серенко – предложила выстроиться в «цепь солидарности и любви», как это делают активистки в Белоруссии.