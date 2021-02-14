В заявлении посольства КНР говорится, что именно действия Вашингтона, совершенные в последние годы, серьезно подорвали международные институты, включая Всемирную организацию здравоохранения.
Накануне советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Китая опубликовать всю информацию о происхождении коронавируса и отметил, что у США есть вопросы по поводу некоторых выводов на этот счет.
Группа экспертов ВОЗ посетившая Ухань, ранее оставила открытым вопрос о возникновении эпидемии, но сочла маловероятной версию о ее искусственном происхождении.
Пекин обвинил США в подрыве мировой борьбы с пандемией
В заявлении посольства КНР говорится, что именно действия Вашингтона, совершенные в последние годы, серьезно подорвали международные институты, включая Всемирную организацию здравоохранения.