Пекин обвинил США в подрыве мировой борьбы с пандемией

В заявлении посольства КНР говорится, что именно действия Вашингтона, совершенные в последние годы, серьезно подорвали международные институты, включая Всемирную организацию здравоохранения.

Накануне советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Китая опубликовать всю информацию о происхождении коронавируса и отметил, что у США есть вопросы по поводу некоторых выводов на этот счет.

Группа экспертов ВОЗ посетившая Ухань, ранее оставила открытым вопрос о возникновении эпидемии, но сочла маловероятной версию о ее искусственном происхождении.