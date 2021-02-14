Вылетевший в Уфу самолет вернулся в Екатеринбург из-за неисправности

На борту Sukhoi Superjet 100 сработал аварийный датчик – сообщила Уральская транспортная прокуратура газете РБК. По предварительным данным ЧП произошло, когда лайнер авиакомпании Red Wings набирал высоту. На борту находилось около 100 человек, включая экипаж и пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме никто не пострадал.
2021-02-14T14:33:22+03:00
2021-02-14T14:33:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 14 февраля 2021
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