Около полутора сотен участниц акции в поддержку Юлии Навальной выстроились в цепь солидарности в центре Москвы

Корреспондент «Эха» сообщает, что к месту проведения на Старом Арбате пришли участники прокремлевской группировки SERB.

Одна из участниц акции Лилия Манихина считает, что сплоченность людей делает их сильней.

Манихина считает, что уже сформировалось новое поколение людей, не боящееся и готовое помогать друг другу и тем, кто оказался в трудной ситуации.

Организаторы предложили выстроиться в «цепь солидарности и любви», как это делают активистки в Белоруссии. Таким образом они выражают поддержку тем, кто «проводит дни в судах, полицейских автобусах и спецприемниках».

Глава сети штабов Навального Леонид Волков ранее уточнил, что его команда не имеет отношения к этой акции. Сегодня сторонники политика планируют провести флэшмоб. Они предложили участникам выйти с фонариками в свои дворы, зажечь их, а затем выложить фото и видео в социальные сети. В телеграм-каналах «Команда Навального» и штаба во Владивостоке уже начали появляться соответствующие снимки из Камчатки, Сахалина и Приморья. Силовые ведомства выступили с предупреждениями о недопустимости массовых беспорядков.