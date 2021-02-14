В центре Москве в этим минуты должна начаться акция солидарности с Юлией Навальной

Организатор – поэтесса и художница Дарья Серенко – предложила выстроиться в «цепь солидарности и любви», как это делают активистки в Белоруссии. Она добавила, что таким образом хочет выразить солидарность с теми, кто «проводит дни в судах, полицейских автобусах и спецприемниках».

Глава сети штабов Навального Леонид Волков ранее уточнил, что его команда не имеет отношения к этой акции. Сегодня сторонники политика планируют провести флэшмоб. Они предложили участникам выйти с фонариками в свои дворы, зажечь их, а затем выложить фото и видео в социальные сети. В телеграм-каналах «Команда Навального» и штаба во Владивостоке уже начали появляться соответствующие снимки из Камчатки, Сахалина и Приморья.

Силовые ведомства выступили с предупреждениями о недопустимости массовых беспорядков.