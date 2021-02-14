Клинцевич: Мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов, не будут носить массового характера

В этом году все памятные мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов, пройдут с учетом противоэпидемических мер и не будут носить массового характера. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

15 февраля в России отмечается как День памяти воинов-интернационалистов.

«Массовых мероприятий в этом году с торжественными заседаниями не будет в связи с эпидемиологической обстановкой. Все мероприятия будут проходить на уровне регионов, начнутся они с памятного возложения цветов, будут поминальные обеды в узком кругу на базе районных и областных организаций с присутствием семей и родных погибших воинов в Афганской кампании», — рассказал Ф.Клинцевич.

По его словам, во многих регионах запланированы приемы руководителей субъектов, губернаторов, глав районов.

Ф.Клинцевич сообщил, что в Москве в конце прошлой недели прошел прием для воинов-афганцев на 50 человек. Это было сделано в целях соблюдения санитарных норм.

«В этот день я склоняю голову перед всеми матерями, у которых сыновья погибли в этой войне. А также хочу поздравить тех ребят, которые остались в живых и смогли вернуться домой», — заключил он.