Суд в понедельник 15 февраля рассмотрит жалобу защиты видеооператора ФБК Зеленского на меру пресечения

Мосгорсуд 15 февраля рассмотрит жалобу защиты видеооператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК — признан в РФ иностранным агентом) Павла Зеленского, обвиняемого в призывах к экстремизму в интернете за пост об Ирине Славиной, на меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Мансур Гильманов.

«В настоящий момент в Следственном комитете по Москве расследуется дело о призывах экстремистской деятельности в отношении Павла Зеленского. Завтра будет рассмотрение жалобы на избранную в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал он.

По словам М.Гильманова, в жалобе также указано, что «не подтверждена его причастность, и нет в материалах дела никаких экспертиз».

«Мы также указываем, что суд не учел того, что с момента инкриминируемой публикации прошло большое количество времени, и при этом он никуда не скрылся, не уехал, и ничего противозаконного он не делал. Более того, у него на иждивении трое проживающих с ним несовершеннолетних детей и жена, а также у него престарелая мама на иждивении. Он являлся единственным источником дохода для них», — рассказал адвокат.

По словам адвоката, защитой накануне было собрано большое количество поручений за П.Зеленского. «Также мы прикладываем много положительных характеристик, много благодарственных писем и грамот. Мы рассчитываем, что мера пресечения будет изменена, в том числе с позиции Путина, который сообщил о том, что данную статью 280 необходимо декриминализовать путем введения первичной административной ответственности», — заключил М.Гильманов.

15 января Пресненский суд Москвы заключил Зеленского под стражу сроком до 28 февраля 2021 года. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).