Страны «Большой семерки» проведут виртуальный саммит, посвященный борьбе с пандемией

В коммюнике, распространенном канцелярией британского премьера говорится, что встреча намечена на следующую пятницу. Саммит G7 станет первым с апреля прошлого года и первым крупным многосторонним мероприятием для нового президента США Джо Байдена. Сообщается, что Борис Джонсон намерен призвать других лидеров к совместной работе над объединенным глобальным подходом к пандемии и надеется положить конец «националистической разобщающей политике, омрачившей первоначальные ответные действия на коронавирус».