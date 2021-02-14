Страны «Большой семерки» проведут виртуальный саммит, посвященный борьбе с пандемией

В коммюнике, распространенном канцелярией британского премьера говорится, что встреча намечена на следующую пятницу. Саммит G7 станет первым с апреля прошлого года и первым крупным многосторонним мероприятием для нового президента США Джо Байдена. Сообщается, что Борис Джонсон намерен призвать других лидеров к совместной работе над объединенным глобальным подходом к пандемии и надеется положить конец «националистической разобщающей политике, омрачившей первоначальные ответные действия на коронавирус».
2021-02-14T13:33:33+03:00
2021-02-14T13:33:33+03:00
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13:33, 14 февраля 2021
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