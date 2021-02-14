Военный самолет Ту-124 экстренно сел в Вологодской области из-за неисправности двигателя

Один из четырех моторов отказал – сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональное МЧС. В ведомстве уточнили, что аварийная посадка произошла на военном аэродроме. В результате никто не пострадал. К месту происшествия стянули спасателей, но их помощь не понадобилась.