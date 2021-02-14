Военный самолет Ту-124 экстренно сел в Вологодской области из-за неисправности двигателя

Один из четырех моторов отказал – сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональное МЧС. В ведомстве уточнили, что аварийная посадка произошла на военном аэродроме. В результате никто не пострадал. К месту происшествия стянули спасателей, но их помощь не понадобилась.
2021-02-14T13:32:26+03:00
2021-02-14T13:32:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2790424-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:32, 14 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Мы добились увеличения компенсаций родителям детей, отравленных в детских садах Москвы Поставщики питания выплатят компенсации морального вреда от 70 до 100 тысяч рублей на каждого ребенка из коллективного иска. Плюс расходы на лечение детей. Поздравляем все семьи с пусть и частичной, но все-таки победой в суде…