Почти вся месячная норма осадков выпала в столице с четверга

В Москве, по сообщениям синоптиков, выпало 59 сантиметров снега. Это всего на 1 сантиметр меньше абсолютного рекорда, который был зафиксирован еще в 1879 году. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вместе с тем на фоне снегопада, который начался еще в пятницу, многие сервисы, в том числе такси и доставка еды, сообщали об увеличенных временных интервалах для курьеров, а также о росте стоимости услуг.

В свою очередь заммэра Москвы Петр Бирюков уверен, что городские службы справились с уборкой снега в городе.

Он также гарантировал, что весь снег уберут в городе уже к концу будущей недели.

Трудности возникли и в столичный аэропортах. По сообщениям агентства «Интерфакс», сегодня задерживаются 85 рейсов. Большая часть из них в «Домодедово – почти 70.

Синоптики отмечают, что уже с завтрашнего дня в городе начнутся морозы. Так, ночью столбики термометров опустятся до 20-25 градусов мороза, днем же будут колебаться около 14 градусов со знаком минус.