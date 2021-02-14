Илона Маск пригласил Владимира Путина пообщаться в социальной сети Clubhouse

Основатель компаний SpaceX и Tesla отметил официальную страницу президента в Twitter и написал по-русски: «было бы большой честью поговорить с вами».

Clubhouse – закрытая социальная сеть, запущенная прошлой весной. Росту аудитории социальной сети, голосовое общение в которой происходит в виртуальных комнатах, способствовали выступления на этой платформе известных людей – помимо самого Маска это основатель Facebook Марк Цукерберг и актер Джаред Лето.

