В эти минуты во Владивостоке должна начаться акция в поддержку политика Алексея Навального

Собкорр Новой газеты во Владивостоке Валерия Федоренко предполагает, что массовый характер эта акция носить не будет.

«Нет какого-то массового настроения пойти на улицы и начать светить фонариками, потому что достаточно необычная форма выражения своей гражданской позиции. Не все ее понимают и не все ее поддерживают, даже из сочувствующих Навальному. Уж тем более тех, кто выходил 23 и 31 января, там же не только были навальнисты. Может быть до 200 людей и выйдет по дворам», — отметила она.

По словам В.Федоренко, при этом местные власти анонсировали сегодня проведение акции «Любовь сильнее страха». «Правда они не написали, во сколько это мероприятие будет. Пробовала уточнить, но они не говорят. Собираются запускать китайские фонарики в небо с 7 площадок по всему Владивостоку», — рассказала корреспондент. По словам Федоренко, какого-то усиления со стороны силовых структур в городе не заметно.

Соратники Навального решили приостановить уличные митинги после того, как на трех акциях в конце января – начале февраля по всей России были задержаны свыше 10 тысяч человек. Сегодня участникам флэшмоба предложили выйти в свои дворы, посветить фонариками и выложить фото и видео в социальные сети. Силовые ведомства выступили с предупреждениями о недопустимости массовых беспорядков.

На рост протестных настроений обратили внимание Владимира Путина. Выступая на встрече с главными редакторами российских СМИ, президент сказал, что с пониманием относится к раздражению людей из-за накопившихся проблем. Имя Навального он так и не назвал. По выражению Путина, оппоненты России всегда использовали амбициозных и жаждущих власти людей.