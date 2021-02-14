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13:02, 14 февраля 2021

Роскомнадзор заблокировал интернет-журнал «Спектр» из-за статьи о политике Леониде Волкове

В ведомстве посчитали, что в ней были призывы к участию в несогласованной акции.

Сайт spectr.press недоступен на территории России с 18:00 вчерашнего дня. Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры. Там посчитали, что в тексте под заголовком «Идет охота на Волкова. Власти Литвы отказались арестовывать главу избирательных штабов Навального по запросу России» содержится призыв выходить на незаконные акции. Об этом сказано в сообщении в учётной записи интернет-журнала в «Фейсбуке». Там также отмечается, что в тексте были представлены некоторые цитаты из Твиттера Леонида Волкова, но призывов, о которых объявило надзорное ведомство, в тексте не было.
Ранее на этой неделе Роскомнадзор также пригрозил блокировкой интернет-изданию «Медуза» в связи с такими же обвинениями. Из-за этого редакция удалила с сайта статью о реакции властей на сегодняшнюю несогласованную акцию с фонариками. Позже в издании отметили, что публикация была посвящена только предупреждениям от государственных ведомств и представителей властей, и время начала флэшмоба в там не было.

Тем временем интернет-издание sotavision пишет, что целый ряд крупных СМИ, в том числе «Московский комсомолец» и «Российская газета» на этой неделе выпустил статьи с рекомендацией удалить с телефонов приложения, которые позволяют включать фонарь на мобильном устройстве. В советах сказано, что в таких программах нет смысла, поскольку возможность включить лампочку можно и с помощью изначально встроенных программ.



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