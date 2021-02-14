На шахте «Юбилейная» в Кузбассе, где погиб горняк, приостановлена добыча

Правоохранительные органы начали проверку по факту ЧП. Как сообщает агентство Интерфакс, по предварительным данным, в штреке шахты минувшей ночью обрушилась порода. В момент происшествия под землей находились 98 человек – один из них не выбрался на поверхность.

Угольная шахта расположена в Новокузнецком городском округе, она добывает уголь ценной марки, используемый для изготовления кокса, выплавки чугуна и стали.