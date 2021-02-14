Митинг «против задержаний и репрессий» начался в Казани

Телеканал «Дождь» передает, что акцию согласовали на 200 человек. Перед рамками металлоискателей уже образовалась очередь. К центру города еще до начала мероприятия были стянуты автозаки.

Сегодня же соратники политика планируют принять участие во флэшмобе с фонариками. Они предложили выйти во дворы домов, зажечь фонари или свечи и выложить фото и видео акции в социальные сети. Силовые ведомства выступили с предупреждениями о недопустимости массовых беспорядков.