Дональд Трамп назвал процесс импичмента «самой грандиозной охотой на ведьм»

По словам бывшего президента США, она продолжается, так как его противники не могут забыть, что несколько месяцев назад за него проголосовали 75 миллионов человек – Трампа цитирует телеканал Fox News.

Накануне Сенат США оправдал экс-главу Белого дома, которого обвиняли в подстрекательстве к мятежу. За высказались 57 человек, при необходимых 67, против – 43. Расследование событий 6 января продолжится. Это пообещал представитель стороны обвинения по импичменту Трампу Джо Негьюз.

Трамп стал первым президентом США, в отношении которого дважды инициировали процедуру импичмента.

