С понедельника москвичей ожидает морозная и солнечная погода

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал агентству ТАСС, что ясная погода установится на фоне высокого атмосферного давления. Ранее он говорил, что с новой недели в регионы Центрального федерального округа придет похолодание до -25 градусов.

В столице за прошедшие сутки выпало рекордное количество снега. В Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Более 60% месячной нормы осадков выпало в Подмосковье, побит рекорд 1973 года, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.