В России завершили испытание системы предупреждения о ракетном нападении

Глава межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о планах по строительству радиолокационной станции в Крыму, которая должна будет наблюдать за тем, что происходить в акваториях Черного и Средиземного морей. В программе сообщили, что в прошлом году военные зафиксировали более 90 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.
2021-02-14T12:04:52+03:00
2021-02-14T12:04:52+03:00
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12:04, 14 февраля 2021
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