В России завершили испытание системы предупреждения о ракетном нападении

Глава межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о планах по строительству радиолокационной станции в Крыму, которая должна будет наблюдать за тем, что происходить в акваториях Черного и Средиземного морей. В программе сообщили, что в прошлом году военные зафиксировали более 90 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.