В центре Москвы сегодня запланирована акция в поддержку женщин-политзаключенных «Цепь любви и солидарности»

Организаторы сообщили, что намерены выразить поддержку Юлии Навальной и всем, пострадавшим от действий полиции во время акций протеста.

Сегодня же соратники политика планируют принять участие во флэшмобе с фонариками. Они предложили выйти во дворы домов, зажечь фонари или свечи и выложить фото и видео акции в социальные сети. Силовые ведомства выступили с предупреждениями о недопустимости массовых беспорядков.

