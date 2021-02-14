За минувшие сутки в России коронавирусом заразилось чуть более 14 тысяч человек

Это самый низкий показатель с 15 октября прошлого года, отмечают в оперативном штабе.

Суточный прирост заболевших Ковид-19 в России составил 14 185 человек. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве, Санкт-Петребурге и Московской области. В столице за последние сутки выявили немногим более 1,5 тысяч вновь заболевших. Скончалось от пандемии 58 человек. Это минимальное за три месяца суточное число смертей от COVID-19 в городе.

При этом в целом по стране смертность из-за новой инфекции осталась на уровне прошлой недели, отмечают в оперштабе.

В то же время доля уже вылечившихся от коронавируса продолжила рост: если в прошлое воскресенье она составляла 87%, то сегодня — уже свыше 88.

Только за минувшие сутки из российских больниц были выписаны свыше 15 тыс. излечившихся от коронавируса.