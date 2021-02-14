Семь человек госпитализированы после пожара в частном доме в подмосковном Видном

Медицинская помощь понадобилась еще двадцати. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что по предварительным данным, все пострадавшие – граждане Вьетнама – большинство из них получили повреждения, спрыгнув с крыши, чтобы спастись от огня, одна женщина отравилась угарным газом. ЧП произошло на нелегальном швейном производстве. Что стало причиной возгорания выясняется.
2021-02-14T11:33:26+03:00
2021-02-14T11:33:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 14 февраля 2021
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