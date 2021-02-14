Семь человек госпитализированы после пожара в частном доме в подмосковном Видном

Медицинская помощь понадобилась еще двадцати. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что по предварительным данным, все пострадавшие – граждане Вьетнама – большинство из них получили повреждения, спрыгнув с крыши, чтобы спастись от огня, одна женщина отравилась угарным газом. ЧП произошло на нелегальном швейном производстве. Что стало причиной возгорания выясняется.