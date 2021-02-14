Столичная ОНК сообщила о нападении российского военного, обвиняемого в госизмене, на сотрудника СИЗО «Лефортово»

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Евы Меркачевой, инциденту предшествовал нервный срыв, случившийся у арестанта. У лейтенанта Руслан Артыкова ранее наблюдались проблемы со здоровьем, его привозили в тюремную больницу.

Офицера задержали в Ростовской области осенью 2019 года. Его подозревают в сборе секретных сведений по заданию Украины. Официально ФСИН информацию о нападении не комментировало.