Президент Владимир Путин говорит, что с пониманием относится к раздражению людей из-за накопившихся проблем

Об этом Путин сказал на встрече с главными редакторами.
По словам Путина, оппоненты России всегда использовали амбициозных и жаждущих власти людей.
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Об этом Путин сказал на встрече с главными редакторами.
По словам Путина, оппоненты России всегда использовали амбициозных и жаждущих власти людей.
Мы добились увеличения компенсаций родителям детей, отравленных в детских садах Москвы Поставщики питания выплатят компенсации морального вреда от 70 до 100 тысяч рублей на каждого ребенка из коллективного иска. Плюс расходы на лечение детей. Поздравляем все семьи с пусть и частичной, но все-таки победой в суде…