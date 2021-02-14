Роскомнадзор начал блокировать сайты СМИ за публикации о флэшмобе, который должен пройти сегодня

В частности, претензии возникли в адрес интернет-журнала «Спектр».

Запретить работу интернет-издания на всей территории России потребовала Генпрокуратура. По версии ведомства, в материалах инернет-журнала были размещены призывы к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. При этом в самом «Спектре» уверяют, что призывов не было ни от лица редакции, ни от автора материала. Вместе с тем там отмечают, что в статье были использованы цитаты из Твиттера сторонника Навального Леонида Волкова, в которых он сам сообщал о планируемом мероприятии.

Ведомство с начала недели начало рассылать СМИ требования удалять новости о готовящейся акции с фонариками 14 февраля. В частности, Роскомнадзор грозил заблокировать сайт томского Агентства новостей «ТВ2» за аналогичную публикацию. Редакция приняла решение об удалении материала со своей страницы. Убрать с сайта материалы решило и руководство интернет-издания «Открытые Медиа».

Еще одно предупреждение получил сайт «Медуза». Однако на ресурсе до сих пор много публикаций с данными о планирующейся сегодня акции

Ранее в Роскомнадзоре также заявили, что, если западные социальные сети не будут исполнять требование об удалении сообщений о массовых акциях, ведомство будет блокировать ресурсы.