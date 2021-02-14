Несмотря на то, что бывший глава Белого дома был оправдан, Джо Байден выразил убеждение, что его предшественника считают виновным даже те, кто проголосовал против импичмента — таких набралось 43 сенатора против 57. Противникам бывшего президента не хватило 10 голосов. Президент напомнил, что даже лидер Республиканской партии в Сенате считает Трампа ответственным за штурм Капитолия.
Бывшего руководителя страны обвиняли в подстрекательстве к мятежу. Трамп стал первым президентом США, в отношении которого дважды инициировали процедуру импичмента.
Президент США счел обвинение, выдвинутое в рамках импичмента Дональду Трампу не подлежащим сомнению
Несмотря на то, что бывший глава Белого дома был оправдан, Джо Байден выразил убеждение, что его предшественника считают виновным даже те, кто проголосовал против импичмента — таких набралось 43 сенатора против 57. Противникам бывшего президента не хватило 10 голосов. Президент напомнил, что даже лидер Республиканской партии в Сенате считает Трампа ответственным за штурм Капитолия.