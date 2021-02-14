Российский президент увидел развал системы здравоохранения на Западе

Выступая на закрытой встрече с с главными редакторами СМИ, кадры которой опубликовали только накануне, Владимир Путин отметил, что мобилизация системы здравоохранения и промышленности в России в период пандемии оказалась «несравнимо выше», чем в Европе и США. Глава государства признал, что за границей добились высоких достижений, но только для определенной категории граждан. В России, по его словам, тоже достаточно проблем.