Российский президент увидел развал системы здравоохранения на Западе

Выступая на закрытой встрече с с главными редакторами СМИ, кадры которой опубликовали только накануне, Владимир Путин отметил, что мобилизация системы здравоохранения и промышленности в России в период пандемии оказалась «несравнимо выше», чем в Европе и США. Глава государства признал, что за границей добились высоких достижений, но только для определенной категории граждан. В России, по его словам, тоже достаточно проблем.
2021-02-14T10:31:55+03:00
2021-02-14T10:31:55+03:00
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10:31, 14 февраля 2021
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