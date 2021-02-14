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10:05, 14 февраля 2021

В Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

Артем Геодакян/ТАСС
Артем Геодакян/ТАСС

Синоптики спрогнозировали гололедицу и ветер 15 м/с в столице и Подмосковье. В ряде регионов Центрального федерального округа объявлен оранжевый уровень погодной опасности – в Рязанской, Липецкой, Орловской, Брянской, Курской и Белгородской областях ожидаются аномальные морозы. В Краснодарском крае и Адыгее в горах лавиноопасная ситуация и метель.



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