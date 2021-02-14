В Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

Синоптики спрогнозировали гололедицу и ветер 15 м/с в столице и Подмосковье. В ряде регионов Центрального федерального округа объявлен оранжевый уровень погодной опасности – в Рязанской, Липецкой, Орловской, Брянской, Курской и Белгородской областях ожидаются аномальные морозы. В Краснодарском крае и Адыгее в горах лавиноопасная ситуация и метель.