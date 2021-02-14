В Гвинее впервые за пять лет зарегистрировали смерть от Эболы

Жертвами геморрагической лихорадки стали по меньшей мере четыре человека – сообщает агентство AFP со ссылкой на министерство здравоохранения страны. Всемирную организацию здравоохранения поставили в известность о ситуации с заболеваемостью.

Эпидемия болезни началась в Африке в 2015 году и затронула три страны – помимо Гвинении это Сьерра-Леоне и Либерия. Тогда, по данным ВОЗ, погибли более 10 тысяч человек.

