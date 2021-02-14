Работа шахты «Юбилейная» в Кемеровской области, где произошло обрушение горной породы и погиб рабочий, приостановлена

Создана комиссия по расследованию происшествия.

В ночь на воскресенье произошло обрушение в конвейерном штреке шахты «Юбилейная» под Новокузнецком. В момент происшествия под землей находилось 98 человек, один из рабочих погиб, остальным удалось выйти на поверхность.

На предприятии создана комиссия по несчастному случаю. Работы по добыче и проходке приостановлены,— сообщил ТАСС представитель Сибирского управления Ростехнадзора.

По предварительной информации, обрушение произошло в момент осуществления шахтером работ по отбойке горной массы комбайном.

Следственный комитет начал доследственную проверку для расследования обвала горной породы на шахте в Кузбассе. Свою проверку начала и прокуратура области.

Шахта «Юбилейная» входит в холдинг «Топпром». Его руководитель — фигурант уголовных дел о коммерческом подкупе импортеров и взяточничестве, отмечает «Коммерсант».