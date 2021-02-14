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10:02, 14 февраля 2021

Сенат США признал экс-президента США Дональда Трампа невиновным в подстрекательстве к мятежу

Процесс прошёл в рекордно быстрые сроки. Стороны защиты и обвинения пришли к общему решению не вызывать свидетелей по делу, иначе слушания проходили бы значительно дольше.
Для того, чтобы Трампа признали виновным, необходимо было 67 голосов сенаторов из 100 возможных. Однако «за» проголосовало 57 членов верхней палаты Конгресса США. В результате чего вторая попытка демократов объявить экс-главе Белого дома импичмент провалилась.
Оправдательный вердикт уже осудил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. Он уверен, что Дональд Трамп пытался отменить итоги законных выборов, а также спровоцировал штурм Капитолия. Мнение о виновности бывшего президента поддержал и голосовавший против статей обвинения лидер республиканцев Митч Макконел.
На решение отреагировал и действующий президент США Джо Байден. По его мнению, несмотря на оправдание Трампа Сенатом, суть обвинений не является предметом для спора.
Сам же Трамп раскритиковал Демократическую партию, назвав процесс самой масштабной в истории США охотой на ведьм.

Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды.



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