В США на аукционе распродали коллекцию нью-йоркского музея шпионажа КГБ

Как сообщает организатор – компания Julien’s Auctions, самым дорогим лотом стала женская сумочка со встроенной скрытой камерой – она ушла с молотка за 32 тысячи долларов.

Всего на торги было выставлено более 400 лотов, в том числе секретные машинки азбуки Морзе, скрытые записывающие устройства, а также пистолет в виде губной помады. Этими вещами советские агенты пользовались во времена Холодной войны. Глава аукционного дома заметил, что эти вещи позволяют прочувствовать геополитические, экономические и культурные потрясения тех времен.