Владимир Путин пообещал, что Россия не бросит Донбасс

Выступая на закрытой встрече с главными редакторами СМИ, которая прошла в начале недели, президент сказал, что прежде чем принять какое-то решение, нужно подумать о последствиях – фрагмент опубликовало федеральное ТВ. Газета «Коммерсант» ранее писала, что главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян напомнила главе государства, что в 2014 году в Донбассе была «русская весна» и спросила, не пора ли наступить «русскому лету».