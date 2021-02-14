Владимир Путин пообещал, что Россия не бросит Донбасс

Выступая на закрытой встрече с главными редакторами СМИ, которая прошла в начале недели, президент сказал, что прежде чем принять какое-то решение, нужно подумать о последствиях – фрагмент опубликовало федеральное ТВ. Газета «Коммерсант» ранее писала, что главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян напомнила главе государства, что в 2014 году в Донбассе была «русская весна» и спросила, не пора ли наступить «русскому лету».
2021-02-14T09:33:01+03:00
2021-02-14T09:34:21+03:00
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09:33, 14 февраля 2021
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