Больше ста человек в Японии пострадали из-за сильного землетрясения

Национальное метеорологическое управление оценило магнитуду подземных толчков в 7,3 – сообщает японское телевидение. Стихия вызвала масштабные перебои в энергоснабжении – на какое-то время на северо-востоке страны без света остались более миллиона домов. На АЭС в Фукусиме расплескалась вода из хранилищ с облучённым топливом. Впрочем, компания-оператор заверила, что инцидент не вызвал серьезного изменения радиационного фона.
2021-02-14T09:32:38+03:00
2021-02-14T09:32:38+03:00
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09:32, 14 февраля 2021
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