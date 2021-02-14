Больше ста человек в Японии пострадали из-за сильного землетрясения

Национальное метеорологическое управление оценило магнитуду подземных толчков в 7,3 – сообщает японское телевидение. Стихия вызвала масштабные перебои в энергоснабжении – на какое-то время на северо-востоке страны без света остались более миллиона домов. На АЭС в Фукусиме расплескалась вода из хранилищ с облучённым топливом. Впрочем, компания-оператор заверила, что инцидент не вызвал серьезного изменения радиационного фона.