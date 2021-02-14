В Москве с пятницы выпало почти 85% месячной нормы осадков

Об этом со ссылкой на столичное метеобюро сообщает агентство «Интерфакс». По прогнозам синоптиков небольшой снег будет идти в городе и в воскресенье, но заметного увеличения осадков уже не ожидается.

Москвичи во время снегопада заметили повышение цен на услуги такси. Представитель сервиса Яндекс Go Зоя Австрийская рассказала «Эху», что в период высокого спроса на такси используется повышающий коэффициент:

Сейчас вместе с таксопарками-партнерами сервис пытается вывести на линию как можно больше водителей, чтобы повышающий коэффициент как можно быстрее исчез, добавила Зоя Австрийская.