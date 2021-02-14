Женской и мужской гонками преследования продолжится Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке

Итоги спринтерских стартов, которые по сути являются прологом для гонок преследования, особых перспектив российским спортсенам не принесли. Девушки так и вовсе провалили гонку. Лидер сборной Светлана Миронова из десяти мишеней разбила только четыре и в число 60 участников пасьюта не попала. Лучшая из россиянок Ирина Казакевич закончила гонку 19-ой в 80 секундах от Тириль Экхофф, которая уйдет на трассу первой. В пределах двадцати секунд после нее на дистанцию отправятся француженка Анаис Шевалье и Анна Сола из Белоруссии.

У мужчин, которые продолжат программу дня, ситуация не столь мрачная. Эдуард Латыпов проигрывает лидеру 33 секунды. Матвей Елисеев уступает минуту с небольшим. Чемпионом мира в спринте стал швед Мартин Понсилуомо, но отставание норвежцев Йоханнеса Бе и Стурлы Легрейда в 25 секунд вряд ли можно считать критическим. Здесь вся борьба впереди.

Женская гонка преследования на чемпионате мира по биталону в Поклюке начнется в 15.15, мужская — в 17.30. Трансляции на телеканале Матч ТВ.