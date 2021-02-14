Администрация Петербурга сегодня проведёт два мероприятия по случаю 14 февраля

Одно из них совпадёт с акцией в поддержку политика Алексея Навального.

Волонтёры будут раздавать цветы и открытки около двух станций петербургского метро — Василеостровской и Петроградской. Эта акция стартует в тринадцать часов и продлится до четырнадцати. Второе уличное событие, которое поддержал Смольный, пройдёт у стен Петропавловской крепости. В восемь вечера пятьдесят молодых людей «сформируют сердце и своими движениями сделают его пульсирующим».

Также сегодня пройдут мероприятия, которые не встретили одобрения чиновников. Глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков предложил провести акцию в поддержку политика новым способом — он призвал людей на протяжении 15 минут посветить фонариками на улице. Также сегодня феминистки приглашают желающих выстроиться в цепь солидарности с политзаключенными и всеми пострадавшими от политического преследования и полицейского насилия.

Вице-губернатор Петербурга Александр Бельский сказал, что не видит ничего противозаконного в том, чтобы светить фонариком. В то же время МВД и прокуратура выступили с предупреждениями.