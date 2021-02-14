Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа по обвинению в подстрекательстве к насилию против правительства, предъявленного в рамках импичмента. И хотя демократам не удалось получить необходимые для признания его виновным голоса, это голосование все равно вошло в историю.

Процесс в рамках второго импичмента, вынесенного Дональду Трампу 13 января по итогам насильственного захвата Капитолия, продолжался в Сенате всего пять дней. Вместе со всеми 50-тью демократами За признание Трампа виновным проголосовали семеро республиканцев, поставив рекорд — никогда еще голосование на процессе импичмента в Сенате не было таким двухпартийным.

Сенаторы от Республиканской партии Ричард Берр, Билл Кэсседи, Бен Сасс, Пэт Туми, бывший кандидат в президенты и открытый критик Трампа Митт Ромни, а также центристки Сюзан Коллинз и Лиза Марковски сочли, что на митинге перед Белым Домом 6 января, а также в течение двух месяцев до того на встречах с избирателями, в твиттере и в прессе Дональд Трамп подстрекал своих сторонников к насильственному захвату Капитолия, который произошел в день утверждения Конгрессом результатов президентских выборов. 43 сенатора-республиканца, в том числе лидер партийного меньшинства в Сенате Митч Макконнелл оправдали Трампа.

Главный аргумент республиканцев в пользу такого решения — признание его виновным не будет способствовать объединению страны. При этом результаты президентских выборов Дональд Трамп, а также некоторые его сторонники в Конгрессе, не признают до сих пор.

Издание The Hill накануне сообщило со ссылкой на нескольких республиканских сенаторов, говоривших на условия анонимности, что даже без признания Трампа виновным процесс по импичменту в Сенате поставил крест на его шансах снова выдвинуться от партии на президентских выборах в 2024 году.

