Это почти 85% месячной нормы, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро. Месячная норма февраля для Москвы — 36 мм.
Небольшой снегопад продолжится и сегодня, но его интенсивность снизится, сказал «Эху» главный специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Ранее заместитель мэра Петр Бирюков сказал, что город приведут в порядок после непогоды за пять суток.
За время снегопада в Москве — с полуночи пятницы к 6 утра воскресенья – выпало около 30 мм осадков
Это почти 85% месячной нормы, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро. Месячная норма февраля для Москвы — 36 мм.