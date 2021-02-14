За время снегопада в Москве — с полуночи пятницы к 6 утра воскресенья – выпало около 30 мм осадков

Это почти 85% месячной нормы, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро. Месячная норма февраля для Москвы — 36 мм.

Небольшой снегопад продолжится и сегодня, но его интенсивность снизится, сказал «Эху» главный специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Ранее заместитель мэра Петр Бирюков сказал, что город приведут в порядок после непогоды за пять суток.