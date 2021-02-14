Оппозиция анонсировала на сегодня флешмобы в поддержку Алексея Навального

Глава штабов политика Леонид Волков предложил выйти вечером на улицы, включить фонарики на телефонах и поднять их вверх, а потом выложить фото в соцсетях. Мероприятие назвали «Любовь сильнее страха». Другую акцию активисты назвали «Цепь солидарности». Её планируют провести на одной из центральных пешеходных улиц Москвы. Участницы намерены встать в живую цепь в знак солидарности с Юлией Навальной, чей муж находится за решёткой, а также с женщинами-политиками и активистками, в отношении которых возбудили уголовные дела.

Министр просвещения Сергей Кравцов ранее назвал недопустимым участие школьников в несогласованных протестных акциях. Он подчеркнул, что работать с учащимися будут советники директоров школ по воспитанию.

Должности советников будут официально введены в расписание школ с 1 марта в 10 регионах России.

