Прокуратура вслед за Следственным комитетом организовала проверку после обрушения горной породы на шахте в Кузбассе

Там погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Этой ночью произошло обрушение горной породы в конвейерном штреке шахты «Юбилейная» при проведении работ. В момент происшествия под землей находилось 98 человек, один погиб. Остальные вышли на поверхность.