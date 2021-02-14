Прокуратура вслед за Следственным комитетом организовала проверку после обрушения горной породы на шахте в Кузбассе

Там погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Этой ночью произошло обрушение горной породы в конвейерном штреке шахты «Юбилейная» при проведении работ. В момент происшествия под землей находилось 98 человек, один погиб. Остальные вышли на поверхность.
2021-02-14T08:31:53+03:00
2021-02-14T08:32:13+03:00
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08:31, 14 февраля 2021
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