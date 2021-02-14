В непризнанной республике Косове сегодня пройдут парламентские выборы. Из назначили досрочно, из-за того, что предыдущие объявили незаконными.

За 100 мест в парламенте Косова поборются 28 различных политических сил. По данным телеканала Euronews, опросы показывают, что победить должна партия «Самоопределение» и её лидер Альбин Курти. Её принято считать левонационалистической. Ранее она неоднократно выступала за присоединение непризнанной республики к Албании.

Как сообщало агентство Regnum, несколько недель назад победу «Самоопределения» предсказывал и президент Сербии. По словам Александра Вучича, эта партия после выигрыша объединится с другими политическими силами, поддерживающими идею создания «Великой Албании», а затем, с помощью третьих сил, например, Евросоюза, предложит Белграду признать Косово.

В минувшем декабре именно по обращению «Самоопределения» Конституционный суд распустил парламент, заключив, что один из депутатов не имел права участвовать в голосовании, так как ранее осужден по обвинениям в хищениях.

Всего в парламенте Косова 120 мест. 100 выбираются в результате прямого голосования, а еще двадцать зарезервированы для представителей этнических меньшинств.