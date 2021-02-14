Президент США Джо Байден заявил, что суть обвинений против Дональда Трампа не является предметом спора

Президент США Джо Байден заявил, что суть обвинений против его предшественника Дональда Трампа не является предметом спора, несмотря на то, что Сенат его оправдал в рамках процедуры импичмента. Такого же мнения придерживаются даже те, кто голосовал против, например, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. По словам Байдена, они считают, что Трамп виновен в «позорном нарушении [своих] обязанностей» и «на практике и морально несет ответственность за [то, что] спровоцировал» насилие, которое обрушилось на Капитолий". Байден также отметил, что в поддержку импичмента высказались семь однопартийцев бывшего американского лидера.

Сенат минувшим вечером оправдал Трампа. Демократы намерены продолжить дело против него в судах.