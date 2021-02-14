Детям посоветовали сегодня не ходить без письменного разрешения на школьную Олимпиаду. Она пройдет в петербургском Российском государственном педагогическом университете имени Герцена. Руководитель фракции «Яблока» в питерском ЗАКСе Борис Вишневский рассказал «Эху», что школьникам заранее выдали письмо проректора, по которому участников Олимпиады должны пропустить к зданию РГПУ.

Борис Вишневский добавил, что центр Петербурга уже начали перекрывать в преддверии акций.

Ранее соратники Алексея Навального анонсировали на сегодня флешмоб в поддержку арестованного политика. Они предложили выйти вечером на улицы, включить фонарики на телефонах и поднять их вверх, а потом выложить фото в соцсетях. Мероприятие назвали «Любовь сильнее страха».