В Каталонии сегодня пройдут внеочередные выборы в парламент. Их проведут, несмотря на пандемию коронавируса.

В выборах участвует девять партий. Опросы показывают равное распределение симпатий избирателей между «Социалистической партии Каталонии» и двумя политическими силами, которые выступают за независимость автономии от Испании. Это партии «Левые республиканцы» и «Вместе за Каталонию». Ряд испанских СМИ, в том числе газета Вангуардиа, считает, что на выборах впервые за долгое время победят социалисты во главе с Сальвадором Ильей. Их противники дали понять, что в таком случае не намерены вести с социалистами переговоры о коалиционном правительстве. При этом тема борьбы за независимость как отмечает сайт Euronews, перед выборами отошла на второй план. Основные вопросы, которые волнуют каталонцев — социальный кризис и коронавирус. Кстати, именно из-за него до последнего момента выборы были под вопросом, их хотели отложить на конец мая, но в итоге решили проводить сегодня. К выборам привело отстранение прошлой осенью Верховным судом Испании главы каталонского правительства Кима Торру от власти, парламент автономии не смог найти ему замену.

Выборы в Каталонии станут пятыми по счету за последние десять лет.