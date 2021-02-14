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07:06, 14 февраля 2021

Адвокат Дональда Трампа заявил, что ему начали поступать угрозы убийством

Адвокат Дональда Трампа Майкл ван дер Вин, защищавший его по делу о втором импичменте, пожаловался на угрозы убийством. По его словам, они начали поступать после голосования в сенате, в результате которого не удалось набрать достаточно голосов для обвинения экс-президента, сообщает издание The Hill. Ван дер Вин рассказал, что его дом в Филадельфии подвергся нападению. Там разбили окна и написали краской оскорбления. Газета The Philadelphia Inquirer опубликовала фотографии дома. На них видно, что на подъездной дорожке красной краской из баллончика написано слово «Предатель». Кроме того, перед адвокатским бюро в центре города собрались несколько демонстрантов, называвших ван дер Вина фашистом.
Как пишет Associated Press, полиция зафиксировала акты вандализма. Однако пока что правонарушители не задержаны.



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