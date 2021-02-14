Адвокат Дональда Трампа Майкл ван дер Вин, защищавший его по делу о втором импичменте, пожаловался на угрозы убийством. По его словам, они начали поступать после голосования в сенате, в результате которого не удалось набрать достаточно голосов для обвинения экс-президента, сообщает издание The Hill. Ван дер Вин рассказал, что его дом в Филадельфии подвергся нападению. Там разбили окна и написали краской оскорбления. Газета The Philadelphia Inquirer опубликовала фотографии дома. На них видно, что на подъездной дорожке красной краской из баллончика написано слово «Предатель». Кроме того, перед адвокатским бюро в центре города собрались несколько демонстрантов, называвших ван дер Вина фашистом.
Как пишет Associated Press, полиция зафиксировала акты вандализма. Однако пока что правонарушители не задержаны.
Адвокат Дональда Трампа заявил, что ему начали поступать угрозы убийством
Адвокат Дональда Трампа Майкл ван дер Вин, защищавший его по делу о втором импичменте, пожаловался на угрозы убийством. По его словам, они начали поступать после голосования в сенате, в результате которого не удалось набрать достаточно голосов для обвинения экс-президента, сообщает издание The Hill. Ван дер Вин рассказал, что его дом в Филадельфии подвергся нападению. Там разбили окна и написали краской оскорбления. Газета The Philadelphia Inquirer опубликовала фотографии дома. На них видно, что на подъездной дорожке красной краской из баллончика написано слово «Предатель». Кроме того, перед адвокатским бюро в центре города собрались несколько демонстрантов, называвших ван дер Вина фашистом.