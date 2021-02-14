Минувший день стал вторым в ранге самых снежных за всю 142-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. Высота сугробов достигла почти 60 см. До установления нового рекорда не хватило 2-3 сантиметров, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По области выпало более 60% месячной нормы осадков, побит рекорд 1973 года, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В работе коммунальщикам помогают военнослужащие 45-й отдельной гвардейской инженерно-саперной бригады и 45-го инженерно-маскировочного полка. Для ликвидации снежных заносов выведена спецтехника.

Как сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, на уборку выпавшего снега в столице понадобится пять дней.