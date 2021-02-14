Соратники Алексея Навального анонсировали флешмоб в поддержку арестованного политика. Они предложили в воскресенье вечером выйти на улицы, включить фонарики на телефонах и поднять их вверх, а потом выложить фото в соцсетях. Мероприятие назвали «Любовь сильнее страха», рассказал глава сети региональных штабов оппозиционера Леонид Волков.

Ранее Генпрокуратура, Следственный комитет и МВД предупредили о недопустимости несогласованных митингов и ответственности за участие в них. Минпросвещения, в свою очередь, назвало недопустимым участие школьников в подобных мероприятиях.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что силовые структуры не допустят нарушения законодательства и будут поддерживать общественный порядок.

Ранее на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального было задержано более 11-ти тысяч человек по всей стране.