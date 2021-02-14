Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух человек в результате обрушения кровли здания в Калужской области. Расследование будет вестись по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщает региональное управление СКР.

Накануне в городе Людиново под тяжестью снега произошло обрушение крыши ангара, где находилась частная автомастерская.

Под завалами обнаружены тела двух местных жителей — 60-летнего мужчины и его 36-летнего сына. По предварительным данным, здание находилось в пользовании старшего из них. Спасательная операция продолжалась весь день, одного погибшего нашли в полдень, второго уже поздно вечером. Всего на месте работали 185 человек и 36 единиц техники. С места обрушения было вывезено около 100 кубометров снега и мусора.